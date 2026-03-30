В Самарском политехе создали контроллер для дизель-генераторных установок

Студент Самарского государственного технического университета Михаил Десятов под руководством доцентов кафедры «Информационно-измерительная техника» разработал новый контроллер управления дизель-генераторными установками (ДГУ), сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области. Разработка велась в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новое устройство решает ключевую проблему существующих установок — низкую приемистость двигателей, из-за которой при резком увеличении нагрузки ДГУ часто отказывают в работе. Потребителям приходится использовать оборудование большей мощности, что ведет к перерасходу топлива и преждевременному износу.
Разработанный студентом контроллер оснащен адаптивным регулятором, который оперативно изменяет режим управления двигателем для повышения его динамических характеристик. Уже изготовлена опытная партия из трех приборов и проведены лабораторные испытания. Индустриальный партнер, компания «Энергоресурс», предоставившая установку для тестов, выразил готовность закупить большую партию изделий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.