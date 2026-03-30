Шоколадный томат и черные черри появятся на полках минских магазинов

Гендиректор «Минского парниково-тепличного комбината» Сергей Некрашевич рассказал, что в теплицах вырастят несколько новых видов продукции, в том числе томаты, пишет БелТА.
В продаже появится салат «Лалик», а также шоколадный томат, который уже был протестирован в 2025-м. Сергей Некрашевич сообщил, что существенно увеличится производство томатов черри нескольких сортов, включая традиционные красные, а также черные черри.
Уточняется, что сначала новинки появятся в фирменных магазинах. А после изучения маркетинговых предпочтений потребителей предприятие увеличит объемы и предложит продукцию торговым сетям.
«Учитывая погодные условия, я думаю, через пару недель она уже будет представлена на полках торговых сетей», — сказал гендиректор.
Кроме того, увеличится и объем производства. Если в 2025 году собирали около 300 кг томатов черри в день, то сейчас — около тонны. Еще благодаря совершенствованию технологии планируется увеличить производство баклажанов и перцев не менее чем на 15%.
Ранее мы писали, что в правилах бытового обслуживания прописали, почему в Беларуси детей постригут и сфотографируют вне очереди.
А еще адвокат сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Кроме того, белорусский врач назвала симптомы передозировки каплями для носа.
Мы писали, что белорусский ученый сказала, что больше всего любит мозг.