Шоколадный томат и черные черри появятся на полках минских магазинов

В минских магазинах будут больше продавать томатов, баклажанов и перцев.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор «Минского парниково-тепличного комбината» Сергей Некрашевич рассказал, что в теплицах вырастят несколько новых видов продукции, в том числе томаты, пишет БелТА.

В продаже появится салат «Лалик», а также шоколадный томат, который уже был протестирован в 2025-м. Сергей Некрашевич сообщил, что существенно увеличится производство томатов черри нескольких сортов, включая традиционные красные, а также черные черри.

Уточняется, что сначала новинки появятся в фирменных магазинах. А после изучения маркетинговых предпочтений потребителей предприятие увеличит объемы и предложит продукцию торговым сетям.

«Учитывая погодные условия, я думаю, через пару недель она уже будет представлена на полках торговых сетей», — сказал гендиректор.

Кроме того, увеличится и объем производства. Если в 2025 году собирали около 300 кг томатов черри в день, то сейчас — около тонны. Еще благодаря совершенствованию технологии планируется увеличить производство баклажанов и перцев не менее чем на 15%.

