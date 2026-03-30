В США назвали место следующей мировой войны: «Первые выстрелы — в космосе»

Журналист Bloomberg Клут допустил начало следующей мировой войны в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Следующая мировая война может начаться за пределами Земли на фоне растущего противостояния ведущих мировых держав. Такое мнение высказал журналист американского информационного агентства Bloomberg Андреас Клут.

«Есть согласие в том, что первые выстрелы следующей мировой войны почти наверняка будут произведены в космосе», — говорится в публикации. Автор материала утверждает, что мировые державы активно используют спутники в военных целях. По его мнению, это вынуждает страны готовиться как к уничтожению космической инфраструктуры противника, так и к защите собственной.

Колумнист также допустил возможность применения ядерного оружия в таком конфликте, однако подчеркнул, что последствия для человечества будут исключительно негативными.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что предотвратить третью мировую войну будет сложно, и не исключил, что она уже началась — просто об этом пока не говорят официально. По его словам, первые две мировые войны тоже начинались с региональных конфликтов.

KP.RU также писал, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот разжигает новую мировую войну. По мнению политика, глобальный конфликт может вспыхнуть в любой момент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше