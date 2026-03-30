В Чечне разработали модель коррекции математической тревожности у школьников

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) разработали модель коррекции математической тревожности у школьников, которая улучшит результаты по математике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Научная новизна работы заключается в разработке многофакторной модели математической тревожности, в которой данный феномен рассматривается как комплексное образовательное явление, формирующееся на пересечении когнитивных, эмоциональных и социально-культурных факторов. Впервые предложена типология неуспеваемости по математике, основанная на сочетании уровней тревожности, познавательной активности и индивидуальных особенностей учащихся, что позволило перейти к построению адресных индивидуально-ориентированных образовательных траекторий», — сказали в вузе.
Исследование проведено при поддержке Минпросвещения России на основе данных комплексной диагностики учащихся сельских школ региона. В нем приняли участие школьники 5−6-х классов, а также их родители и учителя.
«В большинстве случаев математическая тревожность рассматривается как сопутствующий психологический фактор, тогда как наше исследование показало, что она существенно влияет на характер учебных затруднений и требует системной педагогической коррекции, встроенной в образовательный процесс», — отметил руководитель научного проекта, кандидат физико-математических наук доцент Хеда Тарамова.
Разработка уже прошла апробацию в 15 школах республики. По оценке авторов, модель может быть адаптирована и использована в других регионах России с учетом их образовательных и социокультурных особенностей. Реализация программ предполагает участие учителей, школьных психологов и родителей, что обеспечивает комплексность и преемственность коррекционной работы.