Агроном Викулов рассказал, как правильно планировать посадки в огороде

Основное правило при планировании огорода — это севооборот. Ни в коем случае не стоит ежегодно высаживать одни и те же культуры на одних и тех же грядках. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.
По словам эксперта, это относится и к растениям из одного семейства. Например, пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) и тыквенные (огурцы, тыква) не уживаются друг с другом при посадке год за годом. Причина состоит в том, что почва «устает» от однотипных культур, так как они потребляют и выделяют схожие вещества, что затрудняет их дальнейший рост.
Специалист добавил, что мнение о том, что некоторые растения могут подавлять рост соседей, сильно преувеличено. Так, утверждение о том, что петрушка, посаженная рядом с клубникой, отпугивает муравьев благодаря своим эфирным маслам, на самом деле не имеет под собой особых оснований. Действительно имеет значение учет потребностей растений в свете и воде.
Агроном уточнил, что в средней полосе России, где света и так немного, крайне важно не допустить затенения. Поэтому такие высокие и раскидистые культуры, как кукуруза и тыква, стоит высаживать на краю огорода, подальше от других грядок, чтобы они не забирали драгоценный солнечный свет. С другой стороны, влаголюбивые растения — огурцы, кабачки, патиссоны, тыква и капуста — требуют частого полива.
— Поэтому такие растения лучше сажать ближе к источнику воды на огороде, — передает слова Викулова «Москва 24».
