Педагоги из Хабаровского края участвуют во всероссийском конкурсе

Хабаровский край на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2026» представляют 13 молодых педагогов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурского района, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурс проходит в Москве с 28 марта по 3 апреля по восьми номинациям, включая «Молодые учителя», «Молодые управленцы», «Молодые педагоги-психологи», «Педагоги-наставники», «Молодые воспитатели» и «Молодые классные руководители». В составе жюри от региона — директор хабаровского лицея «Звездный» Анна Смирнова и заведующая детским садом № 50 Марина Ладыгина.
Участие в «Педагогическом дебюте» открывает для молодых специалистов возможности карьерного роста, стажировки в ведущих педагогических центрах страны и участие в федеральных проектах. Для многих этот конкурс становится важным шагом на пути к всероссийскому признанию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.