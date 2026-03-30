Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил бывшего президента США Джо Байдена в подрыве долгосрочной стабильности доллара. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.
«Байден подорвал долгосрочную стабильность доллара ради краткосрочных целей, которых ему, к тому же, не удалось достичь», — написал Дмитриев.
По словам главы РФПИ, решения и действия Байдена нанесли долгосрочный ущерб доллару, что подорвало главное преимущество США в глобальной финансовой системе. Введенные бывшим американским лидером незаконные санкции превратили доллар в оружие, что привело к снижению веса валюты в иностранных резервах.
