В Пермском крае снижается заболеваемость гриппом

В Прикамье отмечается постепенное снижение случаев гриппа — на смену ему приходят другие респираторные инфекции. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые продолжают еженедельно отслеживать ситуацию.
С 23 по 29 марта 2026 года в регионе зафиксировано 12 791 случай гриппа и ОРВИ. Это на 4,3% меньше, чем неделей ранее. При этом уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога.
Лабораторные исследования показывают, что вирусы гриппа выявляются всё реже. Основную долю среди заболевших сейчас составляют другие возбудители — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.
Специалисты напоминают, что для профилактики важно соблюдать простые меры: регулярно мыть руки, не переохлаждаться, чаще проветривать помещения и избегать контактов с людьми с признаками простуды. Также рекомендуется соблюдать так называемый «респираторный этикет» — прикрывать рот и нос при кашле и чихании, а при болезни использовать маску.
Кроме того, врачи советуют вести здоровый образ жизни: высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и поддерживать физическую активность. При первых симптомах заболевания следует обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.
Ситуация с заболеваемостью в регионе остаётся под контролем специалистов.