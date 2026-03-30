«Самая большая ошибка»: В Финляндии призвали выгнать американские войска со своей территории

Как писал сайт KP.RU, Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москву беспокоит, что страны военного блока все чаще рассматривают Крайний Север как потенциальное место для конфликтов. Напомним, ранее глава государства указал, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела.