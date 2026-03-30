«Самая большая ошибка»: В Финляндии призвали выгнать американские войска со своей территории

«Нам следует в срочном порядке отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от присутствия американских войск на финской территории», — написал он.
Малинен подчеркнул, что финские объекты, которые используют американцы, могут стать мишенью в случае возможного конфликта с Россией.
Как писал сайт KP.RU, Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москву беспокоит, что страны военного блока все чаще рассматривают Крайний Север как потенциальное место для конфликтов. Напомним, ранее глава государства указал, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела.