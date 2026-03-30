В Ростовской области сняли ограничения на вывоз молока и скота

Минсельхоз Ростовской области отменил запрет на транспортировку животноводческой продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли ограничения на вывоз молока и скота. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Министерства сельского хозяйства.

— После проведения всех необходимых мониторинговых исследований и подтверждения санитарного благополучия отменены лимиты на транспортировку продукции. Данные меры вводились для обеспечения безопасности, — рассказали представители ведомства.

Весь период действия запрета ситуация в агропромышленном комплексе оставалась стабильной. Местные перерабатывающие предприятия взяли на себя полный объем производимого фермерами сырья, не допустив серьезных сбоев в приемке.

В министерстве выразили отдельную благодарность региональным молокозаводам за бесперебойную работу. Мобилизация внутренних мощностей позволила избежать экономических потерь для сельхозтоваропроизводителей и полностью обеспечить жителей качественными продовольственными товарами.

