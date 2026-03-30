В Ростовской области сняли ограничения на вывоз молока и скота. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Министерства сельского хозяйства.
— После проведения всех необходимых мониторинговых исследований и подтверждения санитарного благополучия отменены лимиты на транспортировку продукции. Данные меры вводились для обеспечения безопасности, — рассказали представители ведомства.
Весь период действия запрета ситуация в агропромышленном комплексе оставалась стабильной. Местные перерабатывающие предприятия взяли на себя полный объем производимого фермерами сырья, не допустив серьезных сбоев в приемке.
В министерстве выразили отдельную благодарность региональным молокозаводам за бесперебойную работу. Мобилизация внутренних мощностей позволила избежать экономических потерь для сельхозтоваропроизводителей и полностью обеспечить жителей качественными продовольственными товарами.
