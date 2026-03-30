На Алтае школьникам и их родителям стали доступны новые цифровые функции

Ученики и родители в Алтайском крае могут воспользоваться дополнительными возможностями для более открытого и удобного взаимодействия школы, родителей и учеников, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи региона. Новые функции появились в мобильном приложении «Госуслуги. Моя школа», работа которого соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Среди них — геолокация «Где ребенок»: родители могут увидеть на карте местоположение своих детей (с их согласия). Информация доступна только родителю и ребенку. Расписание, оценки и домашние задания теперь доступны через голосового помощника «Алиса» — достаточно запустить голосовым управлением соответствующий навык.
Также появилась возможность создавать списки дел и чек-листы для себя и семьи. Кроме того, раз в две недели родителям приходят отчеты, которые включают данные об опозданиях, пропусках, оценках и динамике среднего балла.
