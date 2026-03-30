Храм Покрова на Нерли: 861-я весна жемчужины древнерусской архитектуры

Хотите непосредственно прикоснуться к красоте и истории родной земли, чтобы вдохновиться ими? Тогда вам точно надо сюда — в Боголюбово, к церкви Покрова на Нерли. И это наверняка зачтется вам как паломничество к святым местам. Авторы экскурсоводческого текста ни на йоту не покривили душой: «Увидевший эту белокаменную поэму древних времен уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут». Весенний пейзаж уже сменил зимний. Снег еще весь не сошел. Речка Нерль разлилась, освобождаясь от льда. Под бездонным голубым небом и ярким солнцем, творение древнерусских зодчих блистает еще ярче. А рядом, сверкая куполами, радуют глаз храмы Свято-Боголюбского женского монастыря. Там же еще сохранились белокаменные фрагменты палат князя Андрея Боголюбского. Именно его стараниями была возведена в 1165 году самая красивая церковь Древней Руси на берегу рек Нерль и Клязьма.