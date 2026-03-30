В Шуе и Кинешме откроют современные молодежные центры

Ивановская область стала победителем президентского проекта «Регион для молодых», сообщили в правительстве региона. В 2026 году современные центры появятся в городах Шуя и Кинешма, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Также в 2026 году запланирована реализация 29 молодежных проектов благоустройства по новой номинации регионального проекта поддержки местных инициатив «Молодежные инициативы» и создание информационного портала «Жить и создавать в малом городе».
Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что ключевое направление работы комитета Ивановской области по молодежной политике — открытый диалог с молодыми людьми. В качестве успешного примера он привел просветительский проект «СЛОН», созданный ивановскими учеными, аудитория которого превысила 60 миллионов слушателей по всей стране.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.