Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шуе и Кинешме откроют современные молодежные центры

Также планируется создание информационного портала для молодежи «Жить и создавать в малом городе».

Ивановская область стала победителем президентского проекта «Регион для молодых», сообщили в правительстве региона. В 2026 году современные центры появятся в городах Шуя и Кинешма, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

Также в 2026 году запланирована реализация 29 молодежных проектов благоустройства по новой номинации регионального проекта поддержки местных инициатив «Молодежные инициативы» и создание информационного портала «Жить и создавать в малом городе».

Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что ключевое направление работы комитета Ивановской области по молодежной политике — открытый диалог с молодыми людьми. В качестве успешного примера он привел просветительский проект «СЛОН», созданный ивановскими учеными, аудитория которого превысила 60 миллионов слушателей по всей стране.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.