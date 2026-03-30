Иллюзия отдыха: психолог объяснил влияние компьютерных игр на психику

Психолог Захарченко: игры помогают расслабиться, но истощают нервную систему.

Источник: Комсомольская правда

Компьютерные игры способны помогать справляться со стрессом, но при этом несут риски для психики. Психолог Олег Захарченко рассказал, что виртуальные миры способны временно снижать тревогу, однако не решают внутренних проблем и при чрезмерном увлечении могут привести к зависимости. Об этом пишет aif.ru.

«Игра лишь ситуативно помогает снизить тревогу. Проблема при этом не решается. Не стоит забывать, что игра — не единственный способ совладания со стрессом», — отметил Захарченко.

По словам специалиста, во время игры человек отвлекается от тревожных мыслей и погружается в процесс, что снижает уровень стресса. Однако такой «отдых» часто оказывается иллюзией. Мозг продолжает активно работать, а после длительных игровых сессий может появляться усталость и эмоциональное опустошение.

Кроме того, механизм ожидания награды в играх связан с выработкой дофамина, что повышает риск формирования зависимости. Игры действительно могут развивать реакцию и внимание, а в некоторых случаях используются даже в медицине и реабилитации. Но для долгосрочного снижения тревожности лучше подходят спорт, медитация и другие способы восстановления.

Ранее невролог Екатерина Коваленко предупредила, что компьютерные игры могут спровоцировать болезнь Альцгеймера.