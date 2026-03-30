Доктор Мясников раскрыл, какие вопросы его безумно злят

Врач Мясников заявил, что его злят вопросы об обязательности приема статинов.

Источник: Комсомольская правда

Известный врач и телеведущий Александр Мясников посетовал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на некоторые раздражающие его вопросы подписчиков.

Доктор отметил, что во всех материалах о статинах в соцсетях он напоминает, что людям с уровнем «плохого» холестерина выше 4,9 нужно принимать эти препараты.

«Что меня в вас злит безумно? Дальше какие у меня 100 вопросов? “Доктор, а у меня 5,3, принимать?”, “Доктор, а у меня 5,6 принимать?”, “Доктор, а у меня 5,0, принимать?” — перечислил он. По его мнению, решение о приеме статинов при определенном уровне холестерина очевидно.

Как писал сайт KP.RU, ранее доктор Мясников раскритиковал пациентов, которые отказываются принимать статины. Доктор назвал таких людей «антистатиночниками» и заявил, что именно они несут ответственность за инфаркты и инсульты, которых можно было бы избежать. Медик заметил, что многие прислушиваются к советам непрофессиональных блогеров или, как он выразился, «врачей преступников», которые отговаривают пациентов от жизненно важных препаратов.