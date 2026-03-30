Хоккеисту Ковальчуку заблокировали банковские счета из-за долга в 30 рублей

Олимпийскому чемпиону 2018 года в составе сборной России хоккеисту Илье Ковальчуку якобы заблокировали банковские счета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, под блокировку попали четыре счета 42-летнего спортсмена, а средства Ковальчука заморожены из-за неуплаты налогов в размере всего лишь 30 рублей.

В январе СМИ писали, что певица Лариса Долина владеет дворцом на 360 квадратных метров в подмосковном поселке Славино. Оказалось, что, помимо него, там же находится особняк на 660 «квадратов», который не оформлен в собственность. При этом с 2011 по 2024 год налог за него Долина не оплачивала.

В феврале певца Филиппа Киркорова обвинили в неуплате долга более чем на 500 тысяч рублей за «коммуналку». Директор артиста предоставил справку об отсутствии задолженности, но скандал не утихает. На неуплате ЖКХ попадались многие знаменитости, в том числе певица Лолита Милявская, рэпер Тимати, фигуристка Татьяна Навка и другие. «Вечерняя Москва» рассказала об этих звездных должниках.