Филипп Киркоров продал квартиру в Москве, в которой жил с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров продал жилье, в котором когда-то жил вместе с певицей Аллой Пугачевой, будучи в браке с ней. Речь идет о пятикомнатной квартире на улице Земляной вал в Москве.
В последние годы недвижимость пустовала, Филипп Киркоров давно решил для себя, что стоит продать этот объект. И вот покупатель был найден, но квартира не останется в прошлом виде, из нее сделают четыре объекта меньшей площади.
Как сообщает «Газета.Ru», еще в феврале Киркоров подписал договор с агентством недвижимости. Компания выкупает объект, чтобы в дальнейшем сделать ремонт и перепродать его. Но в случае со звездной недвижимостью, у фирмы грандиозные планы: 260 квадратных метров, на которых жили артисты — это четыре объединенных квартиры. Поэтому было заключено сразу четыре договора купли-продажи.
В планах разъединить четыре квартиры, убрать лестницу и восстановить перекрытия, а после зарегистрировать новые планировки. Только после этого они поступят в продажу.