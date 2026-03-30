В МТС не располагают данными о планах ввести плату за использование VPN

В МТС сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о планах вводить плату за использование VPN-сервисов. В компании также подчеркнули, что сами не вводили никаких ограничений.
Ранее 30 марта Forbes сообщил со ссылкой на свои источники, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы обратился к операторам связи с предложением ввести плату за превышение 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах. Кроме того, он якобы попросил цифровые платформы ограничивать доступ к своим сервисам при включенном VPN.
Ранее KP.RU писал, что полного запрета VPN в России не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, Роскомнадзор будет лишь точечно ограничивать доступ к сервисам, которые работают в обход закона, поскольку полный запрет негативно сказался бы на развитии цифровой экономики.