В МТС не располагают данными о планах ввести плату за использование VPN

Ранее 30 марта Forbes сообщил со ссылкой на свои источники, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы обратился к операторам связи с предложением ввести плату за превышение 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах. Кроме того, он якобы попросил цифровые платформы ограничивать доступ к своим сервисам при включенном VPN.