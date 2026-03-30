В Таганроге после ввода режима ЧС начала работу мобильная приёмная полиция. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Правоохранительные органы готовы оперативно оказать поддержку пострадавшим: люди могут обращаться при утере документов или имущества, а также при правонарушениях.
Кроме того, сотрудники полиции следят за охраной общественного порядка. Мобильная приёмная находится в переулке Красногвардейском, дом 1, также можно обращаться по телефонам УМВД.
Напомним, в результате происшествия в Таганроге повреждения получили школа № 26, 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. Погиб один человек, одну женщину перевели в областной ожоговый центр Ростова‑на‑Дону, остальные несколько пострадавших проходят лечение амбулаторно.