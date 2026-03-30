Два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России

Сразу два высших учебных заведения Нижнего Новгорода попали в список «Лучшие российские вузы — 2026» по версии известного издания Forbes. Эксперты оценивали университеты по уровню среднего балла ЕГЭ у абитуриентов, репутации у работодателей, международного признания и академической среды.
Выше всех среди нижегородцев поднялся Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского — он занял 37-е место. Самый высокий балл вуз получил за «качество нетворкинга» (11,79), которое отражает уровень знаний поступающих и возможность завести правильные знакомства во время учебы. Также составители рейтинга отметили академическую среду (4.99) и узнаваемость университета у крупных компаний (4.33).
На 80-й строчке расположился Приволжский исследовательский медицинский университет. Медвуз показал отличный результат по нетворкингу (13,38), обойдя по этому показателю даже ННГУ. Это говорит о том, что в ПИМУ поступают абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ и победители статусных олимпиад.