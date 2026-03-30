В Челябинске создадут культурно-просветительский центр

Новый детский культурно-просветительский центр появится в детской библиотеке № 5 Челябинска в ходе реализации национального проекта «Семья» в 2026 году. Об этом сообщили в управлении культуры администрации города.
Сейчас в помещении продолжаются ремонтные работы. В интерьере использованы природные мотивы Южного Урала: мягкие зеленые оттенки напоминают о лесах, желтые акценты — о горах и самоцветах. Также в оформлении зон появились стилизованные изображения деревьев, окружающих Челябинск.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.