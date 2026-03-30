Больше 20 тыс волгоградцев смогли получить медицинскую реабилитацию за год

За 2025 год медицинскую реабилитационную помощь в регионе смогли получить 21,6 тысяч жителей, подсчитали в администрации Волгоградской области.
Реабилитация включает в себя три этапа — от реанимации до амбулаторного восстановления. А начинается реабилитация в первые 72 часа с момента заболевания, в том числе и в специальных отделениях медучреждений — реаниматологии, неврологии, кардиологии, травматологии и других. Второй этап восстановления проводится в стационарах, а завершающий в амбулаторных и поликлинических отделениях.
По сравнению с предыдущим годом, в 2025-м количество волгоградцев, получивших реабилитационную помощь, выросло почти на 50%. Из 21,6 тысяч получателей такой помощи 6,8 тысяч — дети, включая 1,2 тысячи малышей в возрасте до трех лет.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о том, как оборудование для реабилитации жители региона могут взять напрокат.