В Калининградской области в 2026 году не будет выплат малоимущим на покупку продуктов

Об этом сообщили в министерстве соцполитики.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в 2026 году не планируется выделять средства малоимущим на покупку продуктов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили представители регионального министерства социальной политики на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве прокомментировали обращение со стороны жительницы области, которая поинтересовалась, не планируется ли с апреля пополнять социальные продуктовые карты, как это было в 2025 году.

«В 2026 году предоставление выплаты на приобретение продуктов питания не планируется», — сообщили в министерстве социальной политики Калининградской области.

В Калининградской области на поддержку малоимущих в 2025 году из бюджета выделено 286 млн рублей.