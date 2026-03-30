Стало известно, сколько получат юные актеры за первый сезон сериала о Гарри Поттере

Молодые актеры, исполняющие главные роли в новом сериале о Гарри Поттере, получат солидные гонорары за участие в первом сезоне. Каждый из них может рассчитывать на сумму около 500 тысяч фунтов стерлингов (более 54 миллионов рублей). Об этом сообщает The Sun.
Среди исполнителей главных ролей — 12-летний Доминик Маклафлин в роли Гарри, 11-летняя Арабелла Стэнтон, сыгравшая Гермиону, и 12-летний Аластер Стаут, который исполнил роль Рона. Они были выбраны более чем из 32 тысяч кандидатов.
По информации источника из телекомпании, за один эпизод, всего их восемь, каждый актер получает более 60 тысяч фунтов (около 6,6 миллиона рублей). Несмотря на свой юный возраст, их доходы уже достигли значительных сумм и все еще продолжают расти. Такая внезапная финансовая нагрузка сопровождается быстрым увеличением популярности, что может сделать ребят одними из самых известных детей в мире, говорится в материале.
Компания HBO в среду, 25 марта, опубликовала первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», первый сезон которого станет адаптацией первой книги британской писательницы Джоан Роулинг.
Сериал еще до выхода вызвал большой ажиотаж. Первый трейлер картины стал самым просматриваемым в истории HBO и собрал более 277 миллионов просмотров всего за двое суток.