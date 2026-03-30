Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров

На 62-м году жизни умер украинский актер Владимир Комаров, известный российскому зрителю по участию в юмористической телепередаче «Маски-шоу». Об этом сообщает пресс-служба одесского театра «Маски» в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.
Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже его семья переехала в Одессу, пишет «Телеграф». В течение трех лет Комаров проходил службу матросом на Северном флоте. В течение трех лет юморист был актером ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. Позже он работал в киевском театре «Шарж», а затем вернулся в «Маски», где стал известен по скетчам.
В 2000-х он покинул труппу, создал дуэт «Одеколон» и группу «Д-ръ БрМенталь», снимался в кино. С 2010 года проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок, оставаясь вне постоянной сценической деятельности.
