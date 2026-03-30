Ремонт дороги Фоминское — Красново в Вологодской области завершится осенью

Ремонт автомобильной дороги Фоминское — Красново протяженностью 3,4 километра в Шекснинском округе Вологодской области завершат осенью, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты заготовили необходимые материалы, разобрали старое покрытие и устроили основание дороги. В 2026 году особое внимание уделят системе водоотвода — установят продольные лотки и водосбросы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.