Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасший ребенка в Люберцах мужчина ответил на предложение стать его крестным

Мужчина, спасший выпавшего из окна ребенка, отказался стать его крестным из-за другого вероисповедания.

Спасший выпавшего из окна ребенка в подмосковных Люберцах мужчина ответил на предложение его матери стать крестным. Об этом сообщает RT.

«Мне, конечно, приятны такие слова. Это дорогого стоит», — рассказал мужчина. Но признался, что не сможет стать крестным для ребенка, поскольку исповедует другую веру. При этом мужчина заявил, что готов стать близким человеком для мальчика, которого он спас.

В беседе с изданием он рассказал, что после произошедшего он эмоционально привязался и проникся к ребенку. По его словам, испуганный малыш сидел у него на руках и не слезал даже в тот момент, когда прибежала мама спасенного мальчика.

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел в Люберцах 30 марта. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры второго этажа, оказавшись на козырьке дома. Прохожие помогли снять ребенка и передали его сотрудникам медслужбы.