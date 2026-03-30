Спасший ребенка в Люберцах мужчина ответил на предложение стать его крестным

Спасший выпавшего из окна ребенка в подмосковных Люберцах мужчина ответил на предложение его матери стать крестным. Об этом сообщает RT.
«Мне, конечно, приятны такие слова. Это дорогого стоит», — рассказал мужчина. Но признался, что не сможет стать крестным для ребенка, поскольку исповедует другую веру. При этом мужчина заявил, что готов стать близким человеком для мальчика, которого он спас.
В беседе с изданием он рассказал, что после произошедшего он эмоционально привязался и проникся к ребенку. По его словам, испуганный малыш сидел у него на руках и не слезал даже в тот момент, когда прибежала мама спасенного мальчика.
Ранее KP.RU сообщал, что инцидент произошел в Люберцах 30 марта. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры второго этажа, оказавшись на козырьке дома. Прохожие помогли снять ребенка и передали его сотрудникам медслужбы.