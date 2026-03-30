Эдуард Саксонов назначен на пост главного тренера ХК «Старт»

В нижегородском «Старте» сообщили о назначении на пост главного тренера 53-летнего Эдуарда Саксонова, который ранее выступал за команду как хоккеист и тренировал её.
Впервые Саксонов на пост главного тренера «Старта» был назначен в 2014 году, а был уволен в середине следующего сезона. Потом специалист возглавлял команду с марта 2021-го по март 2023 года. В сезоне-2023/24 Саксонов руководил мурманским «Мурманом», с которым занял 12-е место.
Между тем, председатель правления ХК «Старт» Василий Суханов поблагодарил за работу экс-тренера команды Андрея Рушкина:
— Уважаемый Андрей Анатольевич, Ваш период руководства хоккейным клубом «Старт» — это отдельная, яркая страница в жизни команды. Я очень благодарен Вам и за работу, и за то, чему Вы меня научили. Вы сделали действительно очень много. Здоровья, счастья, тренерских успехов и всего, всего, всего.