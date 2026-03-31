Стали известны сроки приема документов в первые классы школ Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Прием документов будущих первоклассников в учреждения общего среднего образования в Беларуси начнется 12 июня, сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Зачисление детей проводится в пределах установленных контрольных цифр. В первый класс принимают ребят, которым на начало учебного года исполнилось шесть лет. По желанию родителей ребенок может пойти в школу и в более старшем возрасте. Также возможен прием детей, которым шесть лет исполняется в текущем календарном году, если такое решение примет педагогический совет.
Преимущественное право на зачисление имеют дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за школой. Отказать им могут только в случае полного отсутствия свободных мест. Если же места остаются, то в классы могут зачислять детей независимо от их места жительства.
«Прием документов для зачисления в 1-е классы учреждений общего среднего образования детей, проживающих в микрорайоне, осуществляется с 12 июня по 15 августа», — сообщили БелТА в ведомстве.
Для тех, кто не проживает на прикрепленной к школе территории, прием документов на свободные места пройдет с 17 по 28 августа. Зачисления будут проводиться в порядке очередности регистрации заявлений.
До 8 апреля школы обязаны обновить на своих сайтах информацию о закрепленных микрорайонах, контрольных цифрах приема и сроках подачи документов. На специальных страницах также будет ежедневно публиковаться актуальное количество свободных мест. Кроме того, с 4 мая по 28 августа начнет работу горячая линия по вопросам приема — контактные данные появятся на сайтах учебных заведений.
Приказы о зачислении будут изданы не позднее 31 августа.