В Твери открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Курсантами первого набора стали 60 учащихся тверских колледжей.

Учебно-методический центр «Авангард» начал работу на базе военно-учебного центра Тверского государственного технического университета, сообщили в аппарате правительства региона. Открытие соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Курсантами первого набора стали 60 учащихся тверских колледжей. Центр создан для проведения учебных военных сборов старшеклассников и учеников СПО со всей области. В 2026 году запланировано 20 пятидневных смен, которые охватят более двух тысяч юношей и девушек. За это время они пройдут 35 теоретических и практических уроков по строевой, огневой, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и другим дисциплинам. Курсанты из муниципалитетов будут обеспечены обмундированием, питанием и проживанием в общежитии университета.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.