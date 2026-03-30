В Твери открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Курсантами первого набора стали 60 учащихся тверских колледжей. Центр создан для проведения учебных военных сборов старшеклассников и учеников СПО со всей области. В 2026 году запланировано 20 пятидневных смен, которые охватят более двух тысяч юношей и девушек. За это время они пройдут 35 теоретических и практических уроков по строевой, огневой, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и другим дисциплинам. Курсанты из муниципалитетов будут обеспечены обмундированием, питанием и проживанием в общежитии университета.