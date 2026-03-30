Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранист Геворгян считает слова Трампа о Хаменеи психологической атакой

Эксперт отметила, что глава США разными заявлениями пытается не выдать свою стратегию.

Источник: Комсомольская правда

Политолог-иранист, редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворгян назвала слова президента США Дональда Трампа о верховном лидере Ирана Моджтабы Хаменеи «туманом войны».

Ранее, глава США заявил о якобы смерти или недееспособности нового верховного лидера Ирана. Политолог отметила, что Хаменеи не появляется на публике, и это может указывать, что он находится в процессе реабилитации. Говорить о более точных сведениях, касательно его судьбы, пока сложно.

Слова Дональда Трампа, уверена эксперт, не имеют отношения к реальному положению вещей. Скорее всего, это очередная операция прикрытия истиной стратегии США, то есть психологическая атака.

Каждый день озвучиваются новые водные: Вашингтон намерен конфисковать обогащенный уран, затем занять остров Харк, чтобы получить нефть.

— Это все разговоры для прикрытия собственной стратегии, которая касается и внутренней ситуации в самих США, и конфликта, который возник внутри западного сообщества, — рассказала эксперт NEWS.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше