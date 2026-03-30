Операторы связи предупредили россиян об отключении оплаты Apple ID

Операторы сотовой связи стали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и советуют заранее пополнить баланс. Об этом сообщило РИА Новости.
«Знаем, что вы оплачиваете сервисы Apple с баланса телефона. Напоминаем, что у вас также есть возможность заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store», — приводит агентство смс-сообщение от МТС.
В смс-сообщении от МТС говорится, что максимальная сумма пополнения за один раз — 9000 рублей, без ограничений по количеству операций. Тем временем «Билайн» в своих смс-сообщениях советует пополнить баланс сразу на год, чтобы сохранить доступ к подпискам, уточнило издание.
Как писал сайт KP.RU, кабмин обсуждает механизм принуждения компании Apple к возврату популярных российских приложений в магазин AppStore. Речь идет о зеркальном ответе на блокировки. При отказе американской корпорации для нее могут временно приостановить возможность оплаты сервисов с мобильных телефонов.