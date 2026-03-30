Более 5 тысяч человек уже записались на Пермский марафон

В Перми продолжается регистрация на одно из главных спортивных событий года — Пермский марафон, который пройдет 5 и 6 сентября. На данный момент участие подтвердили уже свыше 5 тысяч человек.
Организаторы рассчитывают, что в этом году число участников впервые достигнет 20 тысяч. Желающим доступны разные форматы забегов: от коротких дистанций для детей до классического марафона. В программе — заезды на 500 метров для колясочников, детские старты на 1 км, семейные и костюмированные забеги, дистанции на 2,5 км, 5 км, 10 км, полумарафон и полный марафон на 42,2 км.
Беговой сезон в городе стартует 19 апреля с забега «Спартаковская миля. Счастье есть» на 1,6 км. Летом, 2 августа, пройдет Perm Trail с дистанциями до 20 км, а также соревнования по скандинавской ходьбе.
Завершит серию стартов «Счастливый забег», который состоится 18 октября. Участникам предложат дистанции от 1 до 3 км. Регистрация на все события остается открытой.