Спасатели опровергли распространяемый по Волгограду фейк о ДТП с автобусом

Новость об аварии с рейсовым общественным транспортом с множеством погибших оказалась фальсификацией.

Информация, распространившаяся по социальным сетям в Волгограде, о страшной дорожной аварии, является фейком, предупреждает региональный главк МЧС.

Неизвестные «вбросили» в пространство Интернета новость о том, что на трассе между городом-героем и Астраханью рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибло много людей и сопроводили текст тревожной фотографией. При этом, по данным спасателей, в период 29 и 30 марта ни одной аварии с рейсовым транспортом не зафиксировано. Таким образом, новость является фейком.

Ранее волгоградцев предупреждали о том, что видео с Эльвирой Набиуллиной, рассказывающей об ужесточении условий кредитования, тоже является подделкой.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше