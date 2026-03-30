Спасатели опровергли распространяемый по Волгограду фейк о ДТП с автобусом

Информация, распространившаяся по социальным сетям в Волгограде, о страшной дорожной аварии, является фейком, предупреждает региональный главк МЧС.
Неизвестные «вбросили» в пространство Интернета новость о том, что на трассе между городом-героем и Астраханью рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибло много людей и сопроводили текст тревожной фотографией. При этом, по данным спасателей, в период 29 и 30 марта ни одной аварии с рейсовым транспортом не зафиксировано. Таким образом, новость является фейком.
Ранее волгоградцев предупреждали о том, что видео с Эльвирой Набиуллиной, рассказывающей об ужесточении условий кредитования, тоже является подделкой.