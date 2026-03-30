Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На форуме в Пятигорске обсудили помощь ветеранам СВО в трудоустройстве

Форум «Герои на фронте — созидатели в обществе» прошел в Пятигорске в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

В нем приняли участие ветераны СВО, общественники, духовенство и делегаты госорганизаций из регионов. Сегодня для участников СВО доступны 27 специальных программ обучения, включая подготовку администраторов баз данных, охранников, слесарей. Проводятся ярмарки вакансий. Кадровый центр сопровождает почти 2 тысячи участников СВО, при этом каждый второй уже трудоустроен. С начала года в центр обратились 59 человек, из них 24 нашли работу. Для соискателей с инвалидностью резервируются рабочие места.

Как отметила директор центра Виктория Полюбина, заключено 611 договоров с работодателями на резервирование 755 мест для участников СВО, 32 человека уже успешно трудоустроены. Чаще всего ветераны выбирают работу в сфере безопасности, сельском хозяйстве (трактористы, автослесари), а также стремятся освоить профессию программиста.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.