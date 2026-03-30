В Ростове для школьников открыли 34 пришкольных лагеря на время весенних каникул

В понедельник, 30 марта, у учащихся донской столицы начался период весенних каникул. В Ростове для школьников открыли 34 пришкольных лагеря на время отдыха. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своих социальных сетях.
— Детей обеспечили бесплатным двухразовым питанием, организовали для них досуговые мероприятия — посещение парков, театров, кинотеатров, экскурсии, — рассказал Александр Юрьевич.
Масштабная развлекательная программа запланирована и за пределами школ. Более 11 тысяч местных подростков смогут бесплатно сходить на выставки или спектакли благодаря «Пушкинской карте». Также в городе пройдут соревнования по спортивному ориентированию, кибертурниры и творческие мастерские, а еще 70 тысяч ребят продолжат посещать секции дополнительного образования.
Отдельно руководитель администрации обратился к родителям с призывом усилить контроль за несовершеннолетними. Взрослым настоятельно порекомендовали провести профилактические беседы о правилах безопасного поведения на автомобильных дорогах и в быту.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.