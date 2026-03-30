Академик Онищенко поддержал идею Дерипаски о шестидневке: что известно

Академик РАН Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости поддержал идею предпринимателя Олега Дерипаски о переходе страны к шестидневной рабочей неделе.
«Дерипаску я поддерживаю. Тут надо подходить дифференцированно», — подчеркнул ученый.
По его словам, ряд отраслей в промышленной сфере России могли бы перейти на шестидневный график с рабочими сменами по 12 часов. Однако при таком подходе люди должны получить необходимую денежную компенсацию и возможности для восстановления сил после продолжительных рабочих смен.
Ранее российский бизнесмен заявил, что стране следует перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день должен быть 12-часовым — с восьми утра до восьми вечера. Он пояснил, что этот год оказался непростым не только для России, но и для всех в мире. Предприниматель уверен, что на данный момент речь идет не просто об экономических трудностях, а о гораздо более глубоком кризисе, вызванном серьезными переменами. Дерипаска считает, что если добровольно перейти на новый график — включая субботу и удлиненные будни — то этап трансформации удастся преодолеть быстрее.
В свою очередь глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России нельзя вводить шестидневную рабочую неделю.
Парламентарий подчеркнул, что страна, наоборот, должна стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь и положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели, указал депутат.
Стоит напомнить, что Геннадий Онищенко сам буквально в декабре прошлого года предлагал россиянам перейти на шестидневную рабочую неделю. По мнению академика, такая реорганизация рабочего времени никак не скажется на здоровье россиян, но будет способствовать подъему экономики.
Однако психотерапевт Ирина Крашкина выразила иную точку зрения. Врач считает, что длинная рабочая неделя ведет к усталости и халатности у человека.