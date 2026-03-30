Академик Онищенко поддержал идею Дерипаски о шестидневке: что известно

Ранее российский бизнесмен заявил, что стране следует перейти на шестидневную рабочую неделю, а трудовой день должен быть 12-часовым — с восьми утра до восьми вечера. Он пояснил, что этот год оказался непростым не только для России, но и для всех в мире. Предприниматель уверен, что на данный момент речь идет не просто об экономических трудностях, а о гораздо более глубоком кризисе, вызванном серьезными переменами. Дерипаска считает, что если добровольно перейти на новый график — включая субботу и удлиненные будни — то этап трансформации удастся преодолеть быстрее.