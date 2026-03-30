Сенатор Карасин призвал не верить словам Зеленского о перемирии на Пасху

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к пасхальному перемирию не вызывают доверия. С таким мнением в понедельник, 30 марта, выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
— Четыре с лишним года враждебных действий Киева (причем это не только на поле боя, но и в информационной сфере) и стремления добиться подрыва доверия к России всеми возможными методами заставляет нас, к сожалению большому, наверное, для интересов мира во всем мире не верить ничему, что заявляет Зеленский, — отметил он.
По словам сенатора, Киев может использовать тему временного прекращения огня исключительно в своих корыстных целях, чтобы создать благоприятный информационный фон и «набрать очки» перед западными спонсорами, а также добиться увеличения финансовой помощи и поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Газета.ру».
В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов говорить с Москвой о любом прекращении боевых действий, включая полную остановку огня, энергетическое перемирие, а также перемирие на море и в небе. По словам Зеленского, Украина получила от союзников сигналы с просьбой сократить удары по российским энергетическим объектам России. При этом он добавил, что Киев примет зеркальные меры в случае, если Россия будет готова прекратить атаки на энергообъекты Украины.