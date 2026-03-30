Сенатор Карасин призвал не верить словам Зеленского о перемирии на Пасху

В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов говорить с Москвой о любом прекращении боевых действий, включая полную остановку огня, энергетическое перемирие, а также перемирие на море и в небе. По словам Зеленского, Украина получила от союзников сигналы с просьбой сократить удары по российским энергетическим объектам России. При этом он добавил, что Киев примет зеркальные меры в случае, если Россия будет готова прекратить атаки на энергообъекты Украины.