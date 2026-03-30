Школа Кубанского научного фонда «Эволюция» объединила молодых ученых

Они ознакомились с направлениями грантовой поддержки фонда и системой научной экспертизы.

Источник: Национальные проекты России

Школа Кубанского научного фонда «Эволюция» прошла в Краснодаре на базе Кубанского ГАУ, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Мероприятие направлено на вовлечение талантливой молодежи в научные исследования и внедрение передовых разработок в реальный сектор экономики, что соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Участниками интенсива стали студенты, аспиранты и молодые ученые. Они ознакомились с направлениями грантовой поддержки фонда, системой научной экспертизы, особенностями конкурсных отборов, а также инструментами коммерциализации разработок и охраной интеллектуальной собственности.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.