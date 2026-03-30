Дивидендные ожидания — что ждет акционеров X5, ВТБ и «Транснефти»

Дивиденды ВТБ за 2025 год могут составить 30−35% от чистой прибыли банка, в таком случае дивидендная доходность окажется выше, чем у акций Сбербанка, отметил специалист по доверительному управлению сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук на Радио РБК. При этом в базовом сценарии инвестору следует ориентироваться на выплату 25%, а рассчитывать на 50% не стоит.