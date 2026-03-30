Дивидендные ожидания — что ждет акционеров X5, ВТБ и «Транснефти»

На какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы ВТБ, X5 и «Транснефти»? В эфире Радио РБК Андрей Стратичук из «Газпромбанк Инвестиции» назвал перспективные дивидендные бумаги.

Источник: РБК

Дивиденды ВТБ за 2025 год могут составить 30−35% от чистой прибыли банка, в таком случае дивидендная доходность окажется выше, чем у акций Сбербанка, отметил специалист по доверительному управлению сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук на Радио РБК. При этом в базовом сценарии инвестору следует ориентироваться на выплату 25%, а рассчитывать на 50% не стоит.

Ретейлер X5 лидирует в большинстве направлений своего сектора (продажи, доставка, темпы роста), но в первую очередь бумаги компании интересны благодаря дивидендам. Общий объем выплат по итогам 2025 года и первого полугодия 2026 года может составить 330−350 ₽ на акцию, совокупная доходность — 14−14,5%, полагает эксперт.

Учитывая скорректированную прибыль «Транснефти», дивиденд может составить 200 ₽ на акцию с дивдоходностью более 14%.