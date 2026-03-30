Юрист Остапенко: за ряд растений на даче можно получить крупный штраф

Эксперт перечислил растения, которые запрещено выращивать на дачном участке.

Юрист Ярослав Остапенко рассказал, за какие растения на дачном участке можно получить тюремный срок.

На дачных участках запрещено выращивать растения, которые содержат наркотические или психотропные вещества. И наказанием за такую культуру может стать как административный штраф, так и уголовная ответственность, лишение свободы. Суровость меры будет зависеть только от количества растений и цели, для которой они выращиваются.

В России есть список запрещенных растений, в настоящий момент в нем 19 позиций, в том числе конопля, мак снотворный и другие виды, содержащие наркотические средства. В этот список входит так же шалфей предсказателей, эфедра, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская, кактусы с мескалином, кокаиновый куст, кат, кратом. А еще грибы, которые содержат псилоцибин или псилоцин.

Если будет найдено растение из списка, но в малых количествах, то наказанием станет штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо можно попасть в тюрьму на 15 суток. После предписания собственник должен уничтожить растение, а если откажется, придется заплатить еще один штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Если объем культивирования особо крупный, то предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 УК РФ, по ней штраф доходит до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. А если размер особо крупный, то наказание до 8 лет лишения свободы.

— Крупным размером считается, например, от 10 растений мака и от 20 растений конопли. Особо крупным — от 200 растений мака и от 330 растений конопли, — добавил Остапенко в беседе с Абзацем.