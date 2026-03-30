Скончался актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинский актер Владимир Комаров, известный российскому зрителю по участию в юмористической телепередаче «Маски-шоу», ушел из жизни в возрасте 61 года. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе театра «Маски» на официальной странице в Facebook*.
Владимир Комаров родился в Кировоградской области в 1964 году. Позже он переехал в Одессу. Его юношеские годы прошли на Северном флоте, где Комаров три года служил матросом. Еще три года он провел в ансамбле пантомимы и клоунады «Маски», а затем покорял сцену киевского театра «Шарж». Вернувшись в родной театр «Маски», Комаров стал настоящей звездой.
Его скетчи в рамках телепроекта «Маски-шоу» завоевали любовь зрителей. Неповторимая харизма и комедийный талант делали его одним из самых узнаваемых артистов программы. Уже в 2000-х годах Владимир Комаров решил попробовать себя в новых амплуа. Он покинул труппу, создал собственный дуэт «Одеколон» и музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь», а также снимался в кино.
Например, Комаров играл в фильмах «Второстепенные люди» и «Настройщик» режиссера Киры Муратовой. Последние годы своей жизни актер посвятил проведению колоритных экскурсий по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок, оставаясь вне постоянной сценической деятельности.
*Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.