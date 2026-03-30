Скончался актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров

Владимир Комаров родился в Кировоградской области в 1964 году. Позже он переехал в Одессу. Его юношеские годы прошли на Северном флоте, где Комаров три года служил матросом. Еще три года он провел в ансамбле пантомимы и клоунады «Маски», а затем покорял сцену киевского театра «Шарж». Вернувшись в родной театр «Маски», Комаров стал настоящей звездой.