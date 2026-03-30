В реабилитационных центрах Дагестана прошли курс более 6000 детей с ОВЗ

Реабилитацию в медицинских центрах Республики Дагестан прошли более 6000 детей с ОВЗ, сообщили в администрации главы региона. Модернизация системы социального обслуживания соответствует целям нацпроекта «Семья».
Учреждения закупили современное оборудование, включая экзоскелет для восстановления навыков ходьбы и систему «Экзарта». В домах социального обслуживания внедряются новые стандарты качества жизни: индивидуальные пространства, организация досуга.
Программой «Активное долголетие» охвачены 158 тысяч пожилых дагестанцев, занимающихся физкультурой и спортом. Услугами «социального такси» и социального туризма воспользовались 4,5 тыс. человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.