Том Фелтон дал напутствие преемнику, который сыграет Драко Малфоя в «Гарри Поттере»

Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, протянул руку помощи юному Локсу Пратту, который воплощает образ того же персонажа в новом сериале HBO. Фелтон, который сам был подростком во время съемок, считает своим долгом поддержать новое поколение актеров.
Так, в подкасте Happy Sad Confused 38-летний Фелтон поделился своими размышлениями о том, какую ответственность несут актеры, воплощающие на экране столь культовых персонажей.
— Мы вносили информацию о вещах, которых не существует. Сейчас на нас лежит огромная ответственность, — отметил актер, вспоминая, как сам в 13 лет впервые появился на экране в «Философском камне».
Стремясь поддержать 14-летнего Пратта и его родителей, Фелтон передал им свои контакты, заверив, что всегда готов прийти на помощь, дать совет или просто подставить плечо. При этом он подчеркнул, что не намерен навязываться, желая юному актеру пройти свой собственный, уникальный путь. С улыбкой Фелтон дал Пратту несколько напутствий.
— Получайте как можно больше удовольствия, делайте как можно больше фотографий, воруйте как можно больше реквизита — он будет стоить целое состояние. Если вам понадобится слово поддержки или у вас возникнут вопросы, я всегда рядом. Эта трогательная забота со стороны старшего коллеги, который когда-то сам прошел через подобный опыт, безусловно, станет бесценной поддержкой для юного актера, — сказал артист.
Компания HBO в среду, 25 марта, опубликовала первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», первый сезон которого станет адаптацией первой книги британской писательницы Джоан Роулинг.