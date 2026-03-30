Иран написал в ООН о соучастии Украины в агрессии США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Иравани обратился с письмом к генсеку всемирной организации Гутерришу.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран считает Киев участником агрессии Вашингтона и Тель-Авива против Исламской республики из-за отправки «специалистов» по беспилотникам в зону конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в письме генсеку ООН Антонио Гутерришу заявил постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

«Признание того, что Украина направила в регион “сотни экспертов” якобы для оказания помощи определенным государствам Персидского залива в противодействии Ирану “, — сказал дипломат.

Он отметил, что, по сути, это равносильно материальной и операционной поддержке продолжающейся военной агрессии, возглавляемой США и Израилем против Ирана, которая началась 28 февраля.

По его словам, такое участие киевского режима не является случайным, а отражает активное участие в незаконном применении силы против суверенного государства и содействие ему.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи предостерег страны Ближнего Востока от следования за Киевом после предложений о некой помощи в обороне. В Тегеране считают, что своей поездкой по странам региона в разгар эскалации киевский главарь Владимир Зеленский пытается обобрать Ближний Восток.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше