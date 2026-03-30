Приставы опечатали опасную газовую колонку в Волгограде

Решение суда о приостановке деятельности заправочной инфраструктуры было принято на основании результатов выездной проверки Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Специалисты во время проверки обнаружили множественные нарушения при эксплуатации объекта, в том числе неправильно подобранное оборудование, отсутствие специального образования и аттестации у мастеров-заправщиков, а также отсутствие экспертизы промбезопасности самой колонки и газопровода и повреждение изоляции последних.