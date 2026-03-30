Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы опечатали опасную газовую колонку в Волгограде

Множественные нарушения на заправочной станции обнаружились во время выездной проверки.

В областном центре судебные приставы опечатали газовую заправочную колонку по решению суда. Подробностями дела поделились в УФССП по Волгоградской области.

Решение суда о приостановке деятельности заправочной инфраструктуры было принято на основании результатов выездной проверки Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Специалисты во время проверки обнаружили множественные нарушения при эксплуатации объекта, в том числе неправильно подобранное оборудование, отсутствие специального образования и аттестации у мастеров-заправщиков, а также отсутствие экспертизы промбезопасности самой колонки и газопровода и повреждение изоляции последних.

Помимо опечатывания колонки, приставы предупредили ее собственника об ответственности за нарушения решения суда в части эксплуатации оборудования во время действия наложенных ограничений.