Приставы опечатали опасную газовую колонку в Волгограде

В областном центре судебные приставы опечатали газовую заправочную колонку по решению суда. Подробностями дела поделились в УФССП по Волгоградской области.
Решение суда о приостановке деятельности заправочной инфраструктуры было принято на основании результатов выездной проверки Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Специалисты во время проверки обнаружили множественные нарушения при эксплуатации объекта, в том числе неправильно подобранное оборудование, отсутствие специального образования и аттестации у мастеров-заправщиков, а также отсутствие экспертизы промбезопасности самой колонки и газопровода и повреждение изоляции последних.
Помимо опечатывания колонки, приставы предупредили ее собственника об ответственности за нарушения решения суда в части эксплуатации оборудования во время действия наложенных ограничений.