Эксперт Муртазин предупредил о риске потерять данные из iCloud

Пользователи iCloud из России могут потерять доступ к своим фотографиям и видео в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефон. Об этом предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— После того как вы перестаете оплачивать облачное хранилище — у всех компаний это действует одинаково, и Apple не исключение — iCloud присылает письмо-предупреждение о том, что через, как правило, 30 дней ваш аккаунт будет заблокирован, а именно — дополнительное место, — пояснил эксперт.
Специалист добавил, что пользователи получают так называемый период заморозки, который длится от 30 дней до 3 месяцев, в зависимости от страны. Если за это время пользователь не оплатил подписку, то фактически стирается все, что есть в «облаке».
Кроме того, после истечения срока «заморозки» у пользователей останется лишь пять гигабайт бесплатного места в iCloud. Этого объема хватит лишь для хранения базовых данных: копии настроек iPhone и подобного.
— Но если у вас большой архив, вы его теряете, — передает слова Муртазина РИА Новости.
Сотовые операторы «Билайн» и МТС начали уведомлять своих абонентов о вероятном прекращении возможности оплаты сервисов Apple с баланса мобильного телефона. Первые уведомления уже получили пользователи операторов.