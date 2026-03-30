Невролог Новоселов назвал неочевидные первые признаки деменции

Существует ряд признаков, которые могут указывать на начальные стадии деменции и болезни Альцгеймера. Об этом рассказал невролог и гериатр Валерий Новоселов.
По его словам, первыми симптомами этих заболеваний часто являются трудности с запоминанием и воспроизведением новой информации. Также стоит обратить внимание на изменения в речи: она может стать менее богатой и замедленной без видимых причин.
— Человеку труднее подбирать слова, излагать сложные мысли, предложения становятся короткими, а мысль часто теряется или человек вообще не может связно завершить речь. Сюда бы я отнес и сдвиги в чувстве юмора, оно изменяется не в лучшую сторону, — пояснил специалист.
Кроме того, по словам врача, при этих состояниях наблюдается ухудшение гибкости мышления и способности сосредоточиться. В заключение Новоселов добавил, что при прогрессировании деменции могут происходить изменения в невербальном общении и мелкой моторике. В частности, человек начинает терять навык письма, передает Aif.ru.
