В Ростовской области фермерам выдали почти два млрд рублей на весенний сев

Общая посевная площадь на Дону в текущем году достигает 4,9 миллиона гектаров. Сейчас хозяйства активно подкармливают озимые культуры удобрениями и засевают поля яровыми. Тракторы уже отработали на территории свыше 240 тысяч гектаров.