В Ростовской области фермерам выдали почти два млрд рублей на весенний сев

В Ростовской области засеяли первые 240 тысяч гектаров весенних культур.

Источник: Комсомольская правда

На проведение весенней посевной донским аграриям уже выдали более 1,8 млрд рублей в виде льготных кредитов. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

— Перед земледельцами и властями стоит задача максимально использовать накопленный потенциал. Необходимо провести сев в оптимальные сроки и создать прочную основу для формирования достойного урожая, — отметила заместитель губернатора региона Анна Касьяненко.

Общая посевная площадь на Дону в текущем году достигает 4,9 миллиона гектаров. Сейчас хозяйства активно подкармливают озимые культуры удобрениями и засевают поля яровыми. Тракторы уже отработали на территории свыше 240 тысяч гектаров.

Параллельно в районах стартовал сев технических культур: льна, горчицы и сахарной свеклы. Государственная поддержка отрасли не останавливается, профильное министерство продолжает принимать новые заявки от фермеров на получение краткосрочных займов.

