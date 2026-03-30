С июня планируют запустить паровоз в Багратионовск

Состав будет ходить по вторникам и четвергам.

С июня планируют запустить паровоз в Багратионовск. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР Калининградской области.

У нас есть интересная новинка. Мне кажется, особенно гостям, да и просто нашим жителям это понравится. Мы запускаем дополнительное направление — Багратионовск. С июня по сентябрь, по вторникам и четвергам, [будет] курсирование в составе трёх вагонов на паровозной тяге. Такая некая изюминка, туристическая привлекательность — мне кажется, будет интересно, — сказал Рольбинов.

В конце апреля 2021 года в Калининградскую область привезли ретропоезд ЭР 791−94. Его изготовили на Брянском паровозостроительном заводе в 1951-м.

В первый туристический рейс по региону ретропоезд отправился в мае 2021 года. Он ездил по маршруту Калининград — Полесск — Советск. Стоимость экскурсии составляла 3200 рублей. Ретропоезд также ходил в 2022 году. Однако позже он сломался, и от его перезапуска временно отказались.

В 2024 году министр по культуре и туризму Андрей Ермак говорил о планах запустить ретропоезд по трём направлениям. Паровоз должен был ходить в Советск, Черняховск и Багратионовск.